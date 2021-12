Carnaval de Salvador tem previsão de tempo chuvoso

O tempo "virou", na manhã desta quarta-feira, 7, em Salvador, véspera da abertura oficial do Carnaval da cidade. De acordo com a previsão do Insituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário vai continar nublado até o sábado, 10, com pancadas de chuvas isoladas.

Já no domingo de Momo, 11, em diante, o sol volta a aparecer na capital. A previsão é de dias ensolarados e de muito calor, com temperaturas elevadas, podendo atingir 33ºC.

adblock ativo