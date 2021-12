Carnaval de Salvador ganha mais um evento o "Arrastão da Meia-Noite"

O Arrastão da Meia-Noite é mais uma atração do Carnaval e vai acontecer da terça-feira, 28, para a quarta-feira, 1º, com o comando de Carlinhos Brown. O artista vai puxar um trio sem cordas após o desfile da última atração do circuito Barra-Ondina.

Durante entrevista nesta quarta-feira, 22, Brown adiantou que vai entrar pela madrugada da Quarta-feira de Cinzas propondo um final feliz. “A alegria na Bahia não entrou em crise, entrou no Carnaval de Salvador. É por isso que fazemos o melhor de nós em respeito ao folião, fazendo com que a festa tenha o melhor da nossa alegria e do nosso prazer em fazer Carnaval”, disse.

“O Arrastão da Meia-Noite foi a solução encontrada pelo prefeito e por mim para não deixar esse vácuo nas últimas horas da festa. E é bom lembrar que o nome arrastão vem da pesca, da multiplicação dos peixes, carrega em si uma conotação de positividade, a custo zero, para que o nosso Carnaval tenha um encerramento lindo, alegre e na paz”, emendou o artista.

