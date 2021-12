Carnaval de Salvador começa oficialmente nesta quarta

Nesta quarta-feira, 3, será dada a largada aos sete dias de Carnaval em Salvador. A cerimônia de abertura oficial da festa começa a partir das 18h, com a saída de um cortejo, comandado por Carlinhos Brown a bordo da Caetanave, da Praça Castro Alves em direção ao Terreiro de Jesus, no Pelourinho, com um parada na Praça Municipal.

Lá, o prefeito ACM Neto entrega a chave da cidade ao recém-coroado Rei Momo Duzinho, dando continuidade ao evento, que contará com a rainha e as princesa do Carnaval.

Durante o cortejo, serão feitas representações do passado e presente do Carnaval, com retrospectiva da festa em Salvador, passando pelas fanfarras e chegando ao trio elétrico.

Depois de Brown, Bandão Fred Dantas, Ala de Baianas, Grupo João de Barros, Quabales, Pierrôts de Plataforma, Ganhadeiras de Itapuã, Olodum, Bonecões, Wilson Café e os Tambores, Mutantes, Fred Menendez e o Rixô Elétrico, Microtrio de Ivan Huol, Thierry em um mini trio e Banda Didá, seguem animando o público. (confira programação completa na caixa de serviços)

E, para finalizar o primeiro dia da maior festa de rua do mundo, o cantor Saulo Fernandes chega em um trio elétrico sem cordas.

Barra

A festa na Barra começa a partir das 19h, com a participação de 28 bandas de fanfarras que vão animar o Circuito Sérgio Bezerra, saindo do Farol da Barra até a avenida Oceânica, na altura do antigo Barravento.

