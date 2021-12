Carnaval de Salvador começa com atraso de 1 hora

Já é Carnaval em Salvador. Apesar do atraso de cerca de uma hora na abertura oficial da festa, no Circuito Osmar (Campo Grande), a cidade já está sob o comando do Rei Momo a partir desta quinta-feira, 12.

Foliões, personalidades e autoridades do Estado estiveram presentes no local. O prefeito ACM Neto entregou a chave da cidade ao Rei Momo, Alan Nery, em um camarote. E a nova autoridade já se pronunciou pela primeira vez: "É preciso curtir o carnaval com muito respeito pela diversidade sexual no ano de comemoração dos 30 anos de axé", disse Alan. O governador da Bahia, Rui Costa, estava presente também na abertura.

O trio comandado pelo cantor Luiz Caldas, considerado o pai da axé music, que celebra 30 anos em 2015, percorreu o circuito para abrir os festejos no dia em que a avenida foi dedicada aos blocos de samba e ainda contou com blocos pipoca de Bell Marques e Margareth Menezes.

<GALERIA ID=19839/>

adblock ativo