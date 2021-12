Carnaval de Salvador 2018 não terá concurso para Rei Momo

O Carnaval de Salvador deste ano não terá o tradicional concurso para eleger o novo Rei Momo da folia. A informação foi divulgada pela Federação de Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, por meio de nota, na noite desta terça-feira, 23.

Segundo a entidade, "ficou inviável a realização do concurso, motivada pelo fator tempo, uma vez que os eventos de final de ano com a proximidade do Carnaval foram fatores determinantes para não realização do evento”.

Por conta disso, Alan Cerqueira Nery, eleito Rei Momo em 2017, continuar no cargo carnavalesco. Conforme a federação, ele irá começar a cumprir uma programação a partir de domingo, 28. Essa será a terceira vez que o publicitário ocupa o trono na folia.

