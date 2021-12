Carnaval de 2019 deve contar com mais atrações para o folião pipoca

O Carnaval de 2019 poderá contar com mais atrações para o folião pipoca, distribuídas no domingo, segunda e terça-feira, no Circuito Osmar (Campo Grande). O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto durante coletiva de balanço da festa deste ano, realizada na tarde desta quarta-feira, 14, no Camarote Oficial da Prefeitura, na praça Dois de Julho, no Campo Grande. A intenção, segundo o gestor, é "fortalecer ainda mais" a folia no centro da cidade.

"Nós últimos anos, nós percebemos um declínio do número de pessoas no centro. À medida que as grandes atrações passaram a ter mais interesse em desfilar na Barra, houve esvaziamento. Trazer os trios sem corda para o circuito mais tradicional garantiu uma grande presença de público, que há muito não se registrava", afirmou.

Para tanto, ele pretende negociar com atrações de peso a viabilidade do desfile na avenida nos principais dias de festa. "Para 2019, a tendência é aumentar o número de atrações sem corda no Campo Grande. Quero trazer principais nomes da música baiana para este circuito. Quero deixar claro que este não é um movimento contra os blocos, o ideal é que o bloco e a pipoca possa viver harmonicamente", disse.

Ele garantiu, ainda, a criação de novos locais voltados exclusivamente para a pipoca. Para subsidiar esta ação, ele pretende encomendar à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) um estudo sobre ocupação de novos espaços públicos para o Carnaval: "O estudo mais atual sobre essa questão que dispomos é de 30 anos atrás. Queremos uma atualização desses espaço para pensar em movimentos futuros para o Carnaval de Salvador".

O estudo, segundo ele, visa oferecer maior equilíbrio das atrações nos circuitos oficiais. "Antes, tínhamos apenas o circuito do Centro, depois foi dividido também para a Barra. Agora, voltamos a observar um equilíbrio entre os dois locais. Queremos ter uma dimensão maior desta questão", disse.

