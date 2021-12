Carnaval: Ciclismo responsável faz sucesso entre a criançada

Montada desde o último sábado, 7, na Praça Dois de Julho, no Campo Grande, a Vila Infantil oferece gratuitamente opções de lazer e cultura para crianças até a terça-feira de Carnaval. Ao todo, são cinco tendas espalhadas pela praça, um circuito de ciclismo e um palco com atrações de música e teatro.

As tendas oferecem oficinas de recorte e colagem, pintura, montagem de máscaras e confecção de fantoches, e as atrações no palco são variadas. No entanto, são as bicicletas que mais fazem sucesso entre os pequenos: de acordo com os instrutores, mais de 250 crianças passaram pela atração somente na sexta, 13. Além de delimitar um circuito, a Vila Infantil oferece 'aulas' para que os pequenos se familiarizem com os sinais de trânsito.

José Carlos Gomes, de 10 anos, e Leônidas Neto, de 11, aprovaram a iniciativa. "É muito legal porque ensinam a gente a respeitar os sinais de trânsito. Tem uma hora que eles dizem 'pare' porque as pessoas atravessam a pista que nem na rua", disse José Carlos. "É o brinquedo mais legal. E a gente ainda pode ensinar o que aprendeu aos colegas da escola", completou Leônidas.

A Vila Infantil funciona das 9h às 15h na Praça Dois de Julho. O acesso é pelos portões da praça, que ficam abertos entre os camarotes do Campo Grande. A programação é gratuita e as crianças precisam estar acompanhadas de algum responsável maior de 18 anos para participar das oficinas.

