Carnaval: Camarotes podem chegar a custar mais de R$ 2 mil por dia

Já é possível ter acesso a programação de alguns camarotes que irão alegrar o carnval de muitos foliões. Os valores variam e acordo com a localidade, a grade de atrações e os serviços fornecidos pelo espaço. O Carnaval Salvador 2019, acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 6 de março. Para comprar os ingressos ,o público pode ir diretamente nos sites dos camarotes, da Central do Carnaval ou nas lojas físicas que se encontram no terceiro piso do Shopping da Bahia e no Aeroporto Internacional de Salvador.

Confira programações e valores:

CAMAROTE DO NANA

O NANA traz um serviço all inclusive, com um cardápio variado, acesso à praia, serviço médico, customização de abadás, salão de beleza, além de atrações musicais como bandas e DJ's. O camarote funcionará de quinta a terça-feira, das 18h até 5h da manhã.

GRADE DE ATRAÇÕES

Quinta feira: Léo Santana e Banda Eva

Sexta feira: Durval Lelys e Devinho Novaes

Sábado: Parangolé e Denny

Domingo: Psirico e Jammil

Segunda feira: Bell Marques e Afrodisíaco

Terça feira: Rafa e Pipo Marques e Ferrugem

Classificação: 18 anos

O valores variam entre R$710,00 e R$1080,00, podendo comprar todos os dias por R$4930,00.

CAMAROTE SALVADOR

Com novo projeto arquitetônico, a estrutura com quase 10 mil m², conta com uma boate (Space Club), com aproximadamente 800m². Um palco a beira mar, denominado Paradise Club que irá receber mais de 20 shows nacionais por dia. O folião poderá desfrutar de um espaço gourmet climatizado, com bares, bufett e outros serviços. O Camarote Salvador também funcionará de quinta a terça-feira, das 19h às 06h.

GRADE DE ATRAÇÕES

Quinta-feira (28): Chemical Surf, Goldfish, Wesley Safadão Rafa & Pipo Marques, AJ Perez, Gabriel Boni, Banda Negra Cor, Rafa Mattei, Ornella, André Pulse e Gabriel Diniz

Sexta-feira (1º): Steve Aoki, Bell Marques, Ownboss, Tuca Fernandes, Pontifexx, AJ Perez, Fábio Serra, Alexandre Peixe, Scazuzo, Camila Peixoto e Alexandre Schnitman

Sábado (2): Léo Santana, DJ Snake, MC Leozinho, Future Class, AJ Perez, Bruno Be, Fábio Serra, Rafael Diefentaler e Anndrey Mansur

Domingo (3): Claptone, CamelPhat, Harmonia do Samba, Zerb, Danniel Vieira, Breno Rocha, MC Leozinho, AJ Perez, Toko, Make u Sweat e Lari Gadotti

Segunda-feira (4): Gustavo Mioto, Alan Walker, Denny Denan, Marina Diniz, Victor Lou, Redzone, Jammil, AJ Perez, Kesia, Cady e Scazuzo

Terça-feira (5): Dennis, Iza, Atitude 67, Diplo, Thiago Mansur, Saran Stenzel, Cool Keedz, AJ Perez, Santti e André Lellis

Classificação: 18 anos

Os valores variam entre R$1470,00 e R$2450,00, podem comprar todos os dias por R$6890,00 (feminino) e R$1090,00 (masculino).

CAMAROTE HARÉM

O Camarote Harém, que está completando 11 carnavais, traz serviços e espaços exclusivos, o folião do Camarote Harém vai poder, além do Palco Harém, curtir o Palco Cidade Elétrica que será compartilhado com os foliões do Camarote Planeta Band. Todas as noites haverão apresentações de FitDance e MC Maroto. O Camarote Harém 2019 vai funcionar de quinta à terça-feira, sendo quinta à segunda das 18h às 5h e terça até as 6h.

GRADE DE ATRAÇÕES

PALCO CIDADE ELETRÍCA:

Quinta: Thiaguinho, Lincoln e Devinho Novaes

Sexta: Ferrugem e Cheiro de Amor

Sábado: Chiclete Com Banana e Jau

Domingo: Timbalada e La Fúria

Segunda: Psirico e Mametto

Terça: Harmonia do Samba e Afrodisíaco

PALCO HARÉM:

Quinta: Filhos de Jorge

Sexta: Lá Fúria

Sábado: Dan Valente

Domingo: Daniel Vieira

Segunda: Forró do Tico

Terça: Rodrigo Bouzon

Classificação: 18 anos

O valores variam entre R$540,00 e R$680,00, podendo comprar todos os dias por R$3740,00.

CAMAROTE PLANETA BAND

No Planeta Band Othon, os foliões podem curtir os shows do palco e da Pipoca VIP, uma áerea bem próxima dos trios. Sem esquecer das pessoas com necessidades especiais, o camarote disponibiliza rampas de acesso. O camarote funcionará todos os dias das 18h às 5h.

GRADE DE ATRAÇÕES:

Quinta: Thiaguinho, Lincoln e Duas Medidas e Devinho Novaes

Sexta: Ferrugem e Cheiro de Amor

Sábado: Chiclete Com Banana e Jau

Domingo: Timbalada e La Furia

Segunda: Psirico, Mametto

Terça: Harmonia do Samba, Afrodisíaco

Classificação: 18 anos

Os valores variam entre R$380,00 e R$480,00 (openbar), R$520,00 e R$620,00 (all inclusive), podendo comprar todos os dias por R$2680,00 ou R$3510,00.

CAMAROTE SKOL PURO MALTE

Localizado no novo Clube Espanhol, o CAMAROTE SKOL conta com uma das maiores fachadas do circuito. O mirante SuperView, garante uma ampla visibilidade ao folião. O camarote irá funcionar todos os dias das 18h às 5h.

GRADE DE ATRAÇÕES

Quinta - Mano Valter, Parangolé e DJ Ralk

Sexta - Leo Santana e Mc Kekel

Sábado - Anitta e Tuca Fernandes

Domingo - Bell Marques e Dan Valente

Segunda - Harmonia do Samba e Zé Neto e Cristiano

Terça - Denny, Gabriel Diniz e Chemical Surf

Classificação: 18 anos

Os valores variam entre R$530 e R$750, podendo comprar todos os dias por R$3500,00.

CAMAROTE CLUB

O Camarote Club está localizado no Clube Espanhol e traz um serviço all inclusive, com dois shows por noite em uma arena coberta e climatizada, além de um espaço criado para mulheres com salão de beleza, massagem e outros serviços. O CLUB irá funcionar de sexta à terça-feira, das 18h às 5h.

GRADE DE ATRAÇÕES

Sexta - Wesley Safadão

Sábado - Harmonia do Samba

Domingo - Thiaguinho e Parangolé

Segunda - Matheus e Kauan e Atitude 67

Terça - Leo Santana

Classificação: 18 anos

Os valores variam entre R$720,00 e R$870,00, podendo comprar todos os dias por R$3740,00.

CAMAROTE.COM

Camarote.com é novidade no circuito e irá funcionar de quinta á terça-feira, das 18h às 4h.

GRADE DE ATRAÇÕES

Quinta (28/02): Timbalada e Dan Valente

Sexta (01/03): ÊaJack e Denny Denan

Sábado (02/03): Batifun e Negra Cor

Domingo (03/03): Água Fresca e Jau

Segunda (04/03): Bigg e Melim

Terça (05/03): Tayrone e Saulo de Tarso

Classificação: 18 anos

Os valores variam entre R$240,00 e R$460,00, podendo comprar todos os dias por R$2300,00.

CAMAROTE PREMIER

Chegando ao seu quarto ano, o Camarote Premier está localizado no Barra Flat, contando com serviços de customização de camisas, posto médico, lounge para descanso, shows todas as noites e DJ nos intervalos dos desfiles. O camarote funcionará todos os dias de 16h às 3h.

GRADE DE ATRAÇÕES

Quinta-feira: Alex Maxx

Sexta-feira: Negra Cor

Sábado: Dan Valente

Domingo: Batifun

Segunda-feira: Água Fresca

Terça-feira: Bigg e LinnoyClassificação: 18 anos. É permitida a entrada de menores de 18 anos acompanhados dos pais. Sendo acompanhado por qualquer outro responsável é necessário a apresentação de uma autorização com juizado de menores.

Os valores variam entre R$210,00 e R$345,00, podendo comprar todos os dias por R$1810,00.

