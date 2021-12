Carnaval antecipado de Juazeiro termina neste domingo

Termina neste domingo, 12, com uma variada grade de atrações, o Carnaval antecipado de Juazeiro (a 513 km de Salvador). O evento, que tem como tema "Tropicália na Terra da Alegria", conta este ano, além do circuito de trios Ivete Sangalo, com o palco alternativo Luiz Galvão e o palco Caetano e Gil (o vaporzinho), ambos na orla do rio São Francisco.

Visitantes e juazeirenses ocupam desde a noite deste sábado, 10, toda a área do cais, ruas de acesso e praças próximas do Velho Chico, para dançar ao som das mais de 60 atrações com ritmos diversos, que vão do forró ao axé, durante os três dias da folia de Momo.

Conforme o superintendente municipal de Cultura e Turismo, Maurício Dias, a homenagem do Carnaval de Juazeiro aos artistas do movimento Tropicália, que completa 50 anos, tem a proposta de relembrar antigos carnavais da cidade que tiveram forte influência deste movimento.

Um dos momentos mais esperados pelos saudosistas daquele movimento acontece domingo, no circuito de trios/avenida Adolfo Viana, com a apresentação de Os Tropicalistas com Missinho e convidados. Entre eles, alguns cantores juazeirenses, como Andrezza Santos. Ela afirmou que está ansiosa “em dividir o trio com tantos artistas talentosos, exaltando os 50 anos deste movimento que balançou a estrutura da música e da sociedade brasileira”.

Com 155.519 habitantes, conforme estimativa do IBGE 2016, a expectativa é completar 80 mil visitantes para participar da festa de Juazeiro até a madrugada desta segunda-feira, 13, vindos de cidades vizinhas da Bahia e Pernambuco.

Retorno econômico

A festa deve movimentar cerca de R$ 10 milhões, com hospedagem, alimentação, venda de bebidas, abadás e uma grande cadeia que envolve o comércio local em torno do turismo e entretenimento.

Secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Maraiza Carvalho disse que o investimento na festa “fortalece não só a cultura juazeirense, mas também o setor econômico, com a oportunidade de potencializar o que temos de melhor”.

Já o coordenador do evento, Samuel Morais, destacou a ampliação do circuito. “Para aumentar o nível de atratividade e oferecer mais comodidade e segurança aos foliões, temos três polos distintos, com uma variedade de atrações para todos os gostos. Mais uma vez estamos realizando uma festa inesquecível”, asseverou.

Evento tem trios elétricos e palcos alternativos (Foto: Ivan Cruz | Divulgação)

