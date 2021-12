Carnaval antecipado anima foliões em Bom Jesus da Lapa

As chuvas que vem caindo na Bahia, e em especial na região do São Francisco, não abalaram os foliões que fazem, até domingo, 31, o Carnaval antecipado de Bom Jesus da Lapa (a 777 km de Salvador).

Mais conhecida pelo santuário da Igreja Católica e pela produção de bananas, ribeirinha do Velho Chico, a cidade tem no Lapafolia um festejo que atrai tanto pessoas da região como viajantes que todos os anos passam pelo oeste baiano no período de férias.

Gente vinda de Brasília (DF) e dos estados do Centro Oeste em busca das praias do Nordeste aproveita para descansar em Bom Jesus da Lapa, famosa pelo turismo religioso.

"Eles fazem da cidade um lugar com boa estrutura de hospedagem, uma espécie de passagem obrigatória. Muitas famílias vêm para conhecer o santuário e participar do Carnaval de rua, uma novidade para muitos", afirmou a gerente de pousada Heloisa Gaspar.

Segundo o prefeito Eures Ribeiro, "todos os leitos da rede hoteleira foram reservados com antecedência e também houve grande procura para aluguel de casas". Animado com o movimento que a festa proporciona na economia local, ele destacou que o município investiu R$ 700 mil e a iniciativa privada R$ 1.300 mil, "por meio de uma parceria público privada (PPP)".

A expectativa é que entre os dias 29 e 31 deste mês sejam recebidos mais de 70 mil foliões, ressaltou Ribeiro.

Ele salientou que, há 15 anos, Bom Jesus da Lapa faz o Carnaval antecipado com blocos tradicionais e alternativos e, com isso, ficou mais fácil e barato trazer atrações de renome, "o que engrandece a nossa festa", afirmou.

No oeste, cidades como Barreiras e Santa Maria da Vitória, que sempre realizam a festa, cancelaram os festejos carnavalescos por causa das chuvas, que vêm causando estragos e comprometendo a infraestrutura de transporte.

Correntina

A cidade de Correntina, situada na margem do rio de mesmo nome, manteve o Carnaval entre 5 e 9/2 e deve atrair foliões da região e estados vizinhos.

Realizada pelas secretarias de Turismo e de Cultura, a festa tem apelo ecológico, com programação voltada, também, para a animação de foliões por bandas contratadas, durante o dia, nos balneários, sendo o Ranchão e as Sete Ilhas os mais conhecidos.

Para melhorar o acesso de quem vem de Minas Gerais, Goiás ou Distrito Federal e precisa passar pela BR-349 - que está esburacada -, o município promove ação emergencial de tapa-buracos no trecho entre Correntina e a BR-020, distrito de Rosário.

adblock ativo