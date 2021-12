Carnaval 2017 vai homenagear 50 anos da Tropicália, diz Rui

No Carnaval do próximo ano o Pelourinho irá homenagear os 50 anos da Tropicálica. A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa, na manhã desta segunda-feira, 8, pelo Twitter.

Como é bom ter nascido na terra - mãe de mudanças, de poesia, inteligência, de liberdade... — Rui Costa (@costa_rui) 8 fevereiro 2016

Por tudo isso e muito mais, vamos fazer uma linda homenagem à Tropicália no Carnaval do Pelô em 2017! — Rui Costa (@costa_rui) 8 fevereiro 2016

Vamos celebrar os 50 anos desse movimento que, como brasileiros e baianos, tivemos o privilégio de conhecer e viver. — Rui Costa (@costa_rui) 8 fevereiro 2016

Segundo o governador, a meta para 2017 é firmar ainda mais parcerias e também aumentar o número de atrações sem corda nos circuitos Dodô e Osmar.

"Queremos mostrar às empresas que, além da brincadeira de Carnaval, isso aqui é um bom negócio para apresentar suas marcas". Ainda conforme Rui, há a intenção de "multiplicar os espaços onde o folião não precise estar dentro de uma corda para poder brincar", disse.

Neste ano, o Carnaval do Pelô está homenageando o samba, que nasceu na Bahia e teve a primeira música gravada há 100 anos.



Tropicália

O Tropicalismo ou Movimento tropicalista, foi um movimento cultural brasileiro que nasceu através da influência das correntes artísticas da vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira (como o pop-rock e o concretismo), misturando manifestações tradicionais da cultura do país à inovações estéticas radicais.

Abordava mudanças comportamentais, que ganharam força da sociedade, sob o regime militar, no final da década de 1960. O movimento manifestou-se principalmente na música, cujos maiores representantes foram Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Torquato Neto, Os Mutantes e Tom Zé.

Além das manifestações artísticas diversas, como as artes plásticas, destaque para a figura de Hélio Oiticica; o cinema (que sofreu influências e influenciou o Cinema novo de Gláuber Rocha) e o teatro brasileiro, com destaque nas peças anárquicas de José Celso Martinez Corrêa. Um dos maiores exemplos do movimento tropicalista foi uma das canções de Caetano Veloso, denominada justamente de "Tropicália".

