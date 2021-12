'Carnapuã' termina com desfile das baleias

A figura da baleia possui um sentido cultural para os moradores de Itapuã. Comum no início do século passado, a caça ao mamífero para fins comerciais faz parte da história do local. Nesta quarta-feira, 14, o último dia do Carnapuã – o Carnaval de Itapuã – contou com os desfiles da Baleia Jubarte e a Marcha da Baleia Rosa.

A preservação das baleias, dos mamíferos aquáticos e da biodiversidade caracteriza a concepção de quem vive na região cantada por Dorival Caymmi e é pauta comum aos dois grupos.

Ao final dos desfiles, as baleias são jogadas ao mar e resgatadas no dia seguinte. Centenas de pessoas desceram a ladeira do Abaeté para acompanhar o desfile da Baleia Rosa e o trio elétrico com a apresentação da banda do bloco afro Malê Debalê.

“É a Baleia Rosa do Amor que há mais de 30 anos faz parte da cultura do povo de Itapuã”, contou o responsável pela marcha, Cristiano Loureiro.

Cortejo que acontece há 31 anos no bairro, a caminhada da baleia jubarte e do polvo de papel machê atraiu, na tarde desta quarta, cerca de 40 seguidores.

A marcha teve início na rua da Poesia, em direção ao monumento da Sereia de Itapuã, um dos ícones do bairro.

Este ano, o artista plástico e membro da Associação de Moradores de Itapuã (AMI) Ives Quaglia representou a réplica do mamífero em forma de filhote.

O protótipo foi batizado de “Baleita”, que, segundo ele, é um animal pequeno. “Já que as baleias jubarte reproduzem no mar de Itapuã, então, podemos dizer que elas são soteropolitanas e itapuãzeiras”, argumenta Ives.

O polvo de papel representa, segundo o também membro da AMI Raimundo Bujão, a massa de moradores de Itapuã. “Não podemos permitir a morte das festas populares”, protesta o morador de Itapuã contra a falta de apoio financeiro do poder público para o desfile. Membros da AMI também concederam o título de “Itapuãzeiro” ao músico, humorista e morador de Itapuã Juca Chaves.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

