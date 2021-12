Carlinhos Brown receberá grupo feminino angolano no Carnaval

O Carnaval de Salvador é democrático e todo mundo sabe. Tocando da axé ao rock, neste ano, o evento contará com a música pop angolana do grupo feminino "Afrikanas".

Apresentadas como as "Spice Girls angolanas", o grupo promete levar muito swing ao circuito da folia baiana, cantando ao lado de Carlinhos Brown e Olodum, na Caetanave, que faz a abertura da folia no dia 3, com saída da Praça Castro Alves até o Palácio Thomé de Souza, na Praça Municipal, onde o prefeito ACM Neto vai entregar a chave ao Rei Momo.

Composto por Cilana Manjenje, Cleyde Afonso, Jandira Padre e Serafina Sanches, o quarteto é tido como um dos nomes da música pop angola. Com diversos hits lançados, as moças contabilizam mais de 1 milhão de visualizações no YouTube apenas com a canção "Scalinguindon".

As jovens foram descobertas no concurso televisivo "Bounce", em 2008, e desde então já realizam shows pela Europa e por toda a África.

Conheça um dos hits das Afrikanas:

