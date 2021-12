Carlinhos Brown comanda Arrastão da Meia-Noite no último dia de Carnaval

Assim que o último trio elétrico passar pelo Cirucito Dodô (Barra-Ondina) nesta terça-feira, 28, vai ser a vez de Carlinhos Brown comandar o Arrastão da Meia-Noite, previsto para sair às 00h da Barra.

"O nome Arrastão vem da pesca, da multiplicação dos peixes, carrega em si uma conotação de positividade, a custo zero, para que o nosso Carnaval tenha um encerramento lindo, alegre e na paz”, disse o cacique, em nota.

Brown promete acompanhar todo o trajeto se revezando em cima do trio e no chão. “A alegria na Bahia não entrou em crise, entrou no Carnaval de Salvador, é por isso que fazemos o melhor de nós em respeito ao folião, fazendo com que a festa tenha o melhor da nossa alegria e do nosso prazer em fazer Carnaval”, afirmou.

O cantor também convocou as pessoas que trabalharam durante a folia e que, por isso, não puderam aproveitar os outros dias de festa. "Será a hora de quem deu duro na folia aproveitar os últimas horas da festa", continuou.

adblock ativo