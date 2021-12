Carla Perez revela tema para o Pipoca Doce/Algodão Doce

Por mais um ano o Bloco Algodão Doce da artista Carla Perez sairá na pipoca, um presente para as crianças e famílias que vão brincar no Carnaval de Salvador. O Trio PIPOCA DOCE embelezará a folia com o tema “Fundo do Mar” e desfilará no Domingo, 3, e Segunda, 4, no circuito Osmar, conhecido como Campo Grande, às 11h00.

Além da apresentação de Carla, a criançada poderá curtir também muitos personagens infantis e os convidados especiais, dentre eles, os palhaços Patati Patatá, e o cantor XANDDY do Harmonia do Samba, padrinho do bloco.

