Carla Perez recebe Xanddy, MC Gui, João Guilherme e Thaynara OG no Algodão Doce

Carla Perez vai desfilar com diversos convidados no bloco infantil Algodão Doce, no sábado, 25, e domingo, 26, a partir das 11h, no Circuito Osmar (Campo Grande). O tema deste ano será "A Magia Está No Ar” e terá como mascote um unicórnio.

Além de Xanddy, o padrinho do bloco, a festa terá ainda João Guilherme, da novela Cúmplices de um Resgate, do SBT, e a snapchater Thaynara OG, maranhese que virou celebridade após bombar com seus vídeos no app.

Além disso, também terá a presença dos palhaços Patati e Patatá.

