Carla Perez irá puxar dois dias do Algodão Doce sem cordas no Carnaval

Carla Perez também entrou "na onda" dos trios sem cordas para o Carnaval de Salvador 2018. Pela primeira vez, a loira irá puxar dois dias do "Algodão Doce", bloco infantil comandado por ela, sem cordas. O tema adotado por ela este ano será "Doces".

A primeira passagem do trio acontecerá no sábado (dia 10), no circuito Dodô (Barra/Ondina). Já o segundo desfile será no domingo (dia 11) no circuito Osmar (Campo Grande). A concentração para os dois dias será a partir das 10h.

Vale lembrar que no Carnaval 2017 a cantora se envolveu em uma polêmica por exceder o limite de som, chegando a ser multada. Na ocasião, Carla chegou a abandonar o trio, que foi assumido por Xanddy. Minutos depois, ela retornou e seguiu com o desfile.

