Carla Perez desabafa sobre multa de som alto no bloco Algodão Doce

Carla Perez esperou o Carnaval passar para desabafar sobre as duas multas de som alto que recebeu ao comandar o Bloco Algodão Doce durante a folia.

"Não posso fingir que estou 100% satisfeita com tudo! Ainda não tinha falado nada do nosso bloco até hoje... Colocar um bloco infantil na rua é suado gente! Infelizmente nos últimos anos tenho me aborrecido sempre no circuito, com essa questão da fiscalização querer que o som do trio fique igual a um rádio de pilha. É óbvio que eu quero que tudo esteja dentro das normas. Mas como ficam milhares de pessoas dizendo e fazendo gestos de que o som tá ruim, que não estão ouvindo e fazendo coro de "aumenta o som"? Todo ano isso estraga parte de um trabalho de meses, que é feito para levar alegria e não frustração para a Avenida!", postou Carla em uma rede social.

A cantora ressaltou que toma cuidado para não colocar a saúde auditiva das crianças em risco, mas quer mais explicações sobre a medição. "Essa não foi a primeira vez que sofro tal humilhação, e não vou admitir tal desrespeito e mentira! Temos vários questionamentos sobre essas medições dos decibéis: Eles medem colados no trio? Para a festa ser a melhor do planeta, muita coisa tem que mudar!", continuou.

