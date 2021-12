Carla Perez abandona trio e Xanddy sai em defesa da mulher

Divergências com questões relacionadas ao som motivaram a apresentadora Carla Perez a abandonar o trio durante o desfile de seu bloco, o Algodão Doce, no circuito Osmar (Campo Grande) neste domingo, 26. Durante o show, a artista recebeu a informação de que desrespeitou o limite de decibéis permitido para blocos infantis. A situação gerou confusão e Carla Perez se retirou da apresentação juntamente com o marido, o cantor Xanddy.

Pouco depois, o cantor do Harmonia do Samba voltou para explicar a situação. “A Carla todo ano se exalta, se aborrece com essa situação do som. É uma coisa que a gente procura entender, mas não temos explicação. Na prática, é difícil pro artista aqui em cima ver que o folião não está ouvindo”, disse.

Ele ainda aproveitou o momento para fazer um desabafo: “Essas regras que restringem e proíbem tantas coisas servem pra quê? É pra gente fazer o Carnaval, fazer o bloco, é o quê? Tô perguntando pro governador, pra prefeitura […] É por causa da saúde das crianças? Porque se for, a gente também tem filho”, exclamou.

Minutos depois, Carla voltou para o trio e seguiu com o desfile "por respeito aos fãs". Depois do caso, o bloco seguiu sem novos problemas.

No sábado, 25, Carla teve o mesmo problema e acabou sendo multada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semob) também por exceder o limite do som. A secretaria informou que o bloco chegou a emitir 97 decibéis, quando o permitido é 80.

O valor da inflação varia de R$ 814,62 a R$ 135,6 mil, levando em consideração a quantidade de decibéis e reincidência.

adblock ativo