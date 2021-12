'Carioca sincera' curte todas no Carnaval de Salvador

Pouco antes de iniciar o périplo na folia de Salvador, a carioca Aline Nogueira, de 30 anos, não continha a ansiedade de curtir tudo o que pudesse. “Quero aproveitar trio, camarote e as atrações que derem tempo de ver”, disse a universitária, em entrevista coletiva, na tarde desta segunda-feira, 27, ao lado do prefeito ACM Neto.

Embora já conhecesse a festa momesca da capital desde o ano passado, quando esteve em bloco e camarotes, Aline acaba de ficar conhecida em rede nacional após, no último sábado, dizer, ao vivo, a uma emissora de TV durantre um desfile de bloco no Rio de Janeiro que preferia o Carnaval daqui ao de lá.

A partir de então, a declaração viralizou e o prefeito ACM Neto lançou uma campanha nas redes sociais para localizar a “carioca sincera”. A cervejaria Skol, uma das patrocinadoras do evento, assumiu os custos da viagem e hospedagem da foliã. “Eu dei a entrevista no bloco, na Barra da Tijuca. Fui para outro bloco e, depois, quando cheguei em casa, o celular descarregado. Só depois que fui descobrir que o prefeito tinha postado e o patrocinador tinha aprovado a ideia. Um monte de gente me adicionou. Tenho recebido muito carinho de todos os lados”, contou Aline, que se diz encantada com a intensidade dos baianos.

“A energia daqui não se compara a nada. Todo mundo sempre diz que é assim, mas você só acredita vindo pra cá. Aqui é muito bom", enaltece.

Neto afirmou que, apesar da "honra" de ter uma convidada representando todos os brasileiros na folia baiana, não há rivalidade entre os carnavais de Salvador e do Rio.

Após falar com jornalistas, a “carioca sincera” tinha como planos sair em um bloco na Barra e, em seguida, curtir em um camarote do mesmo circuito. Ali, concederia outra entrevista coletiva para falar do presente que ganhou. Na sequência, marcaria presença no show do Harmonia do Samba, por volta da meia-noite, e, uma hora depois, encerraria o roteiro com o grupo FitDance, em um palco montado no Farol da Barra.

Alexandre Santos

