'Cápsula da rapidinha' atiça libido da galera no Carnaval

A ação promocional de uma marca de preservativos vem causando frisson no Camarote Salvador, em Ondina, desde a última quinta-feira, quando o espaço abriu as portas para o Carnaval 2015.

A Cápsula da Durex fica suspensa a 15 metros de altura e tem como objetivo, segundo os organizadores, proporcionar momentos incríveis a casais. Pelas ruas, foliões batizaram o módulo de "cápsula da rapidinha".

A estrutura, que ficará até o último dia da folia no Camarote Salvador, é aconchegante e privativa. Conta com frigobar, ar-condicionado, televisão, banheiro, sofá, mesas, cadeiras e uma vista privilegiada.

Conforme Eduardo Magalhães, diretor de marketing da Durex, ao contrário do que se diz, a cápsula não foi pensada para ser um "quarto de motel", mas admitiu que o sexo é liberado.

"Nosso objetivo é revelar a experiência sensorial única que só Durex proporciona aos casais. Claro que, por se tratar de um local privado, quem quiser fazer sexo, pode", explica Magalhães.

O tempo máximo de permanência no espaço é de 15 minutos. Para ter acesso, os casais - que podem ser hétero ou homossexuais - tiveram que participar de uma gincana da empresa.

O primeiro casal a experimentar a cápsula foi o médico soteropolitano Bruno Reis e a turista mineira Maria Diniz.

A experiência Sobre a experiência, Bruno disse: "Não deu para chegar aos 'finalmente', mas curtimos bastante, principalmente a vista. Estar nas alturas, contemplando o mar e o circuito de Carnaval, com uma pessoa especial, foi marcante", conta.

O segundo casal foi mais adiante. O analista financeiro Gustavo Henrique e a arquivista Vanessa Paschoal disseram que consumaram o ato. "Foi muito louco. Fizemos duas vezes e, se tivesse mais tempo, faríamos mais", disse Gustavo.

Gustavo e Vanessa são de Brasília e estão em Salvador pela primeira vez. Eles contaram que estavam ansiosos para entrar no módulo. "A notícia se espalhou. Meus amigos de Brasília me ligaram para avisar sobre a cápsula e, quando soube, prometi a eles que iríamos".

A cada desembarque de casais, o público ia ao delírio, gritos e palmas eram ouvidos a distância. Em frente à cápsula, o cantor Pablo se apresentava em um palco e embalava os casais, ao ritmo do arrocha, que estavam na fila aguardando a vez.

Do lado de fora do camarote, foliões puderam ver a cápsula e não escondiam o desejo de usufruir do reservado. Foi o caso de Camila Miranda, 27, e Anderson Soares, 30. "Uma pena que não é na rua. Iríamos, com certeza", afirma Camila.

adblock ativo