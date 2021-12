Cantoras se destacam na Barra no penúltimo dia

Não teve para Durval, nem Bell, nem Xanddy, nem Levi Lima. Os nomes do Circuito Dodô (Barra-Ondina) nesta segunda-feira, 8, foram Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Daniela Mercury, que arrastaram uma multidão dentro dos blocos e fora, fazendo a alegria do folião pipoca.

Ivete Sangalo prometeu no bloco Coruja que os foliões iriam ficar mais apaixonados ainda por ela após o percurso e, pelo que se viu na animação, estava certa. "Quando eu me preparo para o carnaval, eu me preparo para deixar o melhor de mim. E é isso que eu quero. Eu quero estar na melhor memória do coração de vocês", disse Ivete.

Chamada de gostosa em coro, ela brincou: "Antes do Carnaval, eu não estava, mas agora estou mesmo. No banho, então, estou mortal". E emendou "Pequena Eva", "Tempo de Alegria" e "Poeira, levando o circuito ao delírio.

Homenageando Las Vegas no bloco Largadinho, Claudia Leitte usou uma fantaisa que remetia à Elvis Presley. Ela começou o desfile com "Corazón", aposta da cantora para conquistar o mercado internacional. O público acompanhou com atenção, mas começou a vibração quando ela cantou "Claudinha Bagunceira".

A cantora, que desfilou como destaque da Mocidade na noite de domingo, 7, mostrou que estava com pique, e não parou de dançar em cima do trio. Ainda pediu para os foliões dançarem muito, pois "estariam em um projeto intergalático do Youtube".

Daniela Mercury foi para o circuito fantasiada de pantera e homenageando a "Cidade da Música" no comando do bloco Crocodilo. Ela levou no bloco a "Encantada", uma caveira que a "rainha má", personagem da cantora, elevou ao status de mascote do Carnaval

Como sempre, os bailarinos em cima do trio deram um show à parte, pena que a apresentação foi feita para quem está em camarotes ou vendo a folia pela televisão, já que o folião que está no chão não consegue visualizar a performance.

Mas isso não tirou o ânimo do público, que pulou e dançou ao som de "Pérola Negra", "Trio Metal" e "O Canto da Cidade".

A Barra ainda teve os desfiles do Filhos de Gandhy, Danniel Vieira, Jammil, Armandinho e Timbalada, dentre outros.

