Cantoras baianas apresentam projeto "Três na Folia" no Pelourinho

Três vozes consagradas irão animar o público do circuito Batatinha (Pelourinho) durante o Carnaval de Salvador 2018. Trata-se do projeto "Três na Folia", que reúne as cantoras baianas Cláudia Cunha, Manuela Rodrigues e Sandra Simões em um show especial no dia 10 de fevereiro (sábado). O evento também marca os 10 anos do projeto, idealizado pelas três.

Para a ocasião, as artistas prometem uma apresentação com performances divertidas e vibrantes de clássicos carnavalescos de diferentes épocas, além de um repertório com frevos, marchas, sambas, ijexás e releituras de funks, pagodes e carimbós.

O tema escolhido para o carnaval deste ano foi “Mulheres, artistas e brasileiras”, que homenageia figuras femininas como Elza Soares, Gal Costa, Elke Maravilha, Rita Lee, Baby do Brasil e Maria Alcina.

