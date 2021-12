Cantor Teus Santos apresenta músicas novas no Carnaval de Salvador

O cantor Teus Santos vai agitar a galera em cima do trio, na segunda-feira, 4, de Carnaval, a partir de 22h30, no Circuito Barra-Ondina.

Depois de fazer sucesso com a música "Vai Pirar" tendo a participação de Léo Santana, Teus Santos traz para Salvador "Vai Sentando", a principal do seu repertório para o Carnaval 2019.

Antes, Teus se apresenta no palco de Periperi com o show "Pegada TS", no domingo, 3, às 19h. O cantor também fará apresentações em micaretas no interior baiano e em outros estados.

