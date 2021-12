Cantor Netinho não participará do Carnaval em 2018 por falta de patrocínio

O cantor Netinho não sairá no Carnaval de Salvador em 2018. Ele desistiu do projeto de colocar um novo bloco no circuito Osmar (Campo Grande) por falta de patrocínio. A informação foi divulgada pelo próprio artista, na noite desta segunda-feira, 27, por meio de um desabafo nas redes sociais.

"Há mais de um mês eu anunciei nas minhas redes sociais que tentaria colocar um bloco no Carnaval de Salvador 2018. Um sonho. Sonhei com um bloco onde só se ouve músicas positivas (...) Eu sou mesmo um sonhador. Resumindo: sonhei com um bloco que quebrasse a tão cansada previsibilidade estética do Carnaval de Salvador. Aconteceu que, acabei de receber a resposta sobre patrocínio, da última cervejaria que eu estava aguardando. Assim como todas as outras cervejarias que patrocinam blocos daqui há tempos, esta última informou que a verba destinada para o carnaval de Salvador não dá nem pra manter os valores de patrocínios dos blocos que ela patrocina há anos. Por causa disso, está, segundo ela, impossibilitada de patrocinar qualquer novo bloco do carnaval. Diante disso, eu estou abandonando a ideia de lançar um bloco em Salvador em 2018", escreveu o artista.

Ele também contou que "usar dinheiro público para isso está fora dos planos". Ainda na publicação, Netinho esclareceu que a ideia do novo bloco seria para ajudar na revitalização do circuito Osmar, que, para ele, "está descaracterizado e completamente abandonado".

"O cenário do Carnaval está realmente cada vez mais difícil por aqui. Pra mim há um lado positivo em tudo isso: de certa forma, este acontecimento me alivia e libera a minha cabeça e o meu tempo pra eu me dedicar aos meus outros projetos que estão prestes a serem lançados. Apesar disso, continuarei sonhando este sonho lindo. O mundo dá muitas voltas, não é? Para os que vêm, desejo um feliz carnaval em Salvador. Obrigado. #netinho #somostodosum", concluiu.

adblock ativo