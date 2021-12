Foliões se esbaldaram na 3ª edição do Pipoco, o 'esquente' do Carnaval de Salvador. Pelo segundo ano consecutivo, o evento foi embalado pelo cantor Léo Santana, que arrastou uma multidão durante desfile no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), na noite desta terça-feira, 26, terceiro dia de pré-Carnaval na orla da capital.

Foliões fizeram festa no terceiro dia de pré-Carnaval em Salvador

“Estou feliz por participar mais uma vez dessa festa. Será um termômetro para o carnaval. Por mim lançava todas as musicas novas hoje, sou ansiosos, típico de quem é taurino, mas a produção me segura e me polícia. Não tenho dúvida que faremos uma linda festa”, afirmou Léo Santana, em entrevista ao A TARDE.

O cantor brincou com uma lesão que sofreu no pé direito em uma partida de futebol. “Tive quatro desligamentos nos tendões, mas quando o agito começar no trio, vamos esquecer a dor. Vamos meter dança com o pé de ladinho”, riu.

Mesmo lesionado, o cantor não deixou de marcar presença no pré-Carnaval da orla

Fãs

Se Léo Santana estava ansioso, os fãs estavam ainda mais. Lorena Costa roía as unhas e gritavam o nome do cantor. “Adoro Léo Santana. Não tem cantor que com a melhor suingueira. Vamos meter dança”, falou a estudante, moradora do bairro de Brotas.

Léo Santa recepcionou os fãs catando música nova, “O Dono da Zorra Toda”. A multidão foi ao delírio e seguiu o compasso do trio elétrico. O Farol da Barra é o palco final do arrastão.

“Estou com cheio de energia e alegria. Já é carnaval. Agora só paramos na quarta-feira de cinzas”, disse o estudante Caio Souza, que veio de Manaus (AM) curtir a folia momesca na capital baiana.

Cantor Léo Santana arrasta multidão na 3ª edição do Pipoco | Foto: Divulgação/ATarde

