Candidatos a Momo podem se inscrever até segunda-feira

Os pretendentes ao trono de Rei Momo 2015 podem realizar a inscrição no concurso até o dia 19 de janeiro. Pelo segundo ano, a TV Aratu é a responsável pela escolha da figura mais ilustre da folia baiana.

Para se inscrever, os candidatos devem se dirigir até a sede da emissora, na Rua Pedro Gama, n° 31, Federação. Ter mais de 18 anos, ensino médio completo e atender aos pré-requisitos básicos para a seleção. Dentre eles, os mais importantes estão o peso - no mínimo 100kg - e a altura - que não pode ser menor que 1,60 cm.

É necessário levar os seguintes documentos originais: RG, CPF, atestado de saúde, uma foto 3x4, uma foto 10x15 (de corpo todo e de frente) e atestado de antecedentes criminais.

O grande vencedor receberá como prêmio o valor de R$ 10 mil. O concurso do Rei Momo 2015 conta com o patrocínio do Shopping Center Lapa. Mais informações no site da TV Aratu.

