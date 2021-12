Candidatas à Rainha do Carnaval são apresentadas no Ceasa

As 12 candidatas ao título de rainha e princesas do Carnaval foram apresentadas, nesta terça-feira, 19, na Ceasa do Rio Vermelho. O público vai poder ajudar a escolher através de votação online. A musa mais votada terá dois pontos de bonificação, que serão adicionados às notas atribuídas pelos jurados na final do concurso.

Com o tema 'Sambando na rua', em homenagem aos 100 anos de gravação do primeiro samba, e 'Vem pra rua', o concurso recebe o apoio da Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa), vinculada à Secretaria de Turismo do Estado (Setur).

Premiação

A Rainha do Carnaval vai receber R$ 10 mil, a Primeira Princesa, R$ 6 mil e a Segunda Princesa, R$ 4 mil. A Rainha e a Primeira Princesa também ganham passagens de ida e volta para Madri pela Air Europa. Já a Segunda, ganhará um fim de semana no Resort Iberostar, na Praia do Forte, com direito a acompanhante.

