Candidata deixa disputa para Rainha do Carnaval por conta de apendicite

A participante Hayla Barbosa Monteiro, de 21 anos, umas das 12 finalistas do concurso Rainha do Carnaval, que ocorre neste sábado, 11, no Fiesta Bahia Hotel, teve que ser substituída após apresentar problemas de saúde.

De acordo com a assessoria do projeto, Hayla apresentou um quadro de apendicite e foi submetida a uma cirurgia. Quem assume o lugar da jovem é Janice Maria Viana de souza, 22, moradora de Camaçari, região metropolitana de Salvador. A nova candidata ainda passará por ensaio fotográfico para divulgação das imagens.

