Campanha de prevenção contra Aids no Carnaval é lançada

Jovens de 15 a 24 anos são o foco da campanha pelo uso de preservativos no Carnaval lançada nesta terça-feira, 21, pelo Ministério da Saúde, no Museu du Ritmo, no Comércio, em Salvador. Segundo o órgão, os casos de HIV/Aids nesta faixa etária aumentaram 85% no país.

No Carnaval, use camisinha e viva essa grande festa é o slogan da campanha. No total, serão distribuídos 74 milhões de preservativos masculinos e três milhões de femininos. Na capital, serão cerca de dois milhões de camisinhas. Para o estado, está prevista a entrega gratuita de 7,7 milhões.

“Especialmente aos jovens, apelamos para que usem camisinha. Temos um crescimento muito grande de infecção por HIV por jovens, sobretudo de 15 a 24 anos”, alertou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Segundo o órgão federal, no país, 260 mil pessoas vivem com HIV, mas não estão em tratamento. Estima-se que cerca de 112 mil brasileiros têm o vírus e não sabem. Um a cada três adolescentes iniciam a vida sexual sem proteção.

Barros disse que é preciso fazer a testagem e, em caso positivo, o tratamento gratuito oferecido pelo SUS. Só 29,2% dos 44 mil jovens identificados no SUS com a doença estão em tratamento.

A média anual, com base de 2010 a 2015, é de 40 mil novos casos por ano. “Temos mais de 100 mil portadores e que não sabem. Não fizeram a testagem. E mais de 200 mil que não se tratam”, acrescentou.

No lançamento, o prefeito ACM Neto disse que, nos circuitos principais, a cada um quilômetro haverá uma unidade de saúde para distribuir camisinhas. E duas unidades do “Fique sabendo”: na Av. Carlos Gomes e na Barra.

“As pessoas vão poder fazer testes de sífilis, HIV e todos os tipos de hepatite. Ao fazer o teste rápido, em caso positivo, já terá de plantão duas unidades para onde as pessoas serão encaminhadas para ter assistência”, frisou Neto.

adblock ativo