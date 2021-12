Campanha contra a Aids no Carnaval é lançada em Salvador

O Ministério da Saúde lançou na tarde desta sexta-feira, 29, no Palácio da Aclamação, em Salvador, a campanha de prevenção da AIDS no Carnaval 2016. A campanha deste ano adotou o slogan "Deixe a camisinha entrar nessa festa" e vai distribuir mais de 5 milhões de preservativos em todo o país.

Em Salvador, foram criados dois pontos de teste rápido de HIV: um na Avenida Adhemar de Barros, em Ondina, e outro na Avenida Centenário, na Barra. Equipes também vão fiscalizar se os motéis estão cumprindo a determinação da Justiça de distribuir gratuitamente preservativos nos estabelecimentos.

A partir da quarta-feira de cinzas as campanhas publicitárias se voltarão para a realização do exame de profilaxia pós-exposição (Pep), como é conhecido o método de prevenção para quem possa ter entrado em contato com o vírus HIV recentemente. Também foi criado um aplicativo para que as pessoas saibam onde podem encontrar o Pep.

R$ 14 milhões foram investidos pelo Governo Federal na campanha desse ano. Entre as peças publicitárias criadas estão filmes, jingles para veiculação em rádios e música da campanha para execução em trios e carros de som. A veiculação começou desde a última quarta-feira, 27, e vai até o dia 6 de fevereiro.

Em 2015, até o dia 30 de outubro, 15.497 pacientes estavam em tratamento com medicamentos antirretrovirais na Bahia, um percentual que já era 16,6% superior ao total de baianos em tratamento no ano de 2014 (12.915).

