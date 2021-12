Campanha combate trabalho e exploração sexual infantis

Alertar os foliões sobre denúncias contra o trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes é um dos objetivos da campanha “Fique De Olho!” lançada, na tarde desta terça-feira, 6, no foyer do Teatro Castro Alves, pela Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

Durante os dias de folia, a secretaria vai atuar em locais de maior circulação de pessoas como terminais rodoviários, portos, aeroportos, hotéis, pousada e pontos de táxis distribuindo materiais informativos.

Para o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins, além do Carnaval ser uma festa de alegria, é também dos direitos humanos. “A campanha tem fundamentos. Um deles é o plantão integrado com a participação de órgãos públicos. Vamos fazer um levantamento sobre as situações que ocorrem nos circuitos”.

Operação

Cerca de 110 profissionais irão atuar na prestação de informações sobre os canais de denúncia e pontos de atendimento nos circuitos da folia. Uma outra ação para o período é a distribuição de 60 mil pulseiras de identificação para crianças e adolescentes nos circuitos.

A proposta visa conscientizar os pais para identificação dos filhos, evitando transtornos durante a folia momesca. Para acolher denúncias de violação aos direitos dos LGBT’s irá funcionar no Casarão da Diversidade, no Pelourinho, ‘Esquenta Casarão’ que traz como proposta um plantão de monitoramento das violências de direitos desse público.

“Teremos, também, equipes de socioeducadores. Eles irão monitorar o trabalho infantil”, diz. Ele, ainda, ressaltou como pode ser realizada a denúncia, caso o folião presencie o trabalho infantil ou exploração sexual de crianças e adolescentes. “Nossa ferramenta principal é o disque 100. As pessoas podem utilizar para fazer todo o tipo de denúncia”, relatou o secretário.

