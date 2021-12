Camisas para o Baile do Gordo serão entregues até esta quinta

Serão entregues até esta quinta-feira, 28, as camisas para quem vai curtir a festa Baile do Gordo. A retirada pode ser feita das 9h às 19h, na loja oficial do evento, que está localizada no 2º piso do Shopping Vasco da Gama.

O Baile do Gordo que completa sua segunda edição no Carnaval de Salvador acontece no primeiro dia da folia, 28 (quinta-feira) na Casa D’ Itália – Campo Grande e conta com duas atrações de peso, os cantores Péricles e Tiee. O grupo Samba & Suor fará o show de abertura a partir das 21h e o DJ Raffa Maciel aquecerá as pick-ups durante os intervalos.

Os ingressos estão à venda na loja oficial, nos Balcões de Ingressos dos shoppings, no Pida e através dos sites Safeticket e Sympla. Mais informações: 98273-8523.

