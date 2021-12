Camarotes e blocos contarão com suporte médico nos dias de folia

Os camarotes e blocos do Carnaval de Salvador contarão com suporte médico a partir do desta quinta-feira, 28. São eles, o Crocodilo, Camaleão, Happy, Vumbora e Nana Banana que contarão com o suporte de atendimento.

Em relação aos camarotes, o serviço acompanhará o Nana, Skol Puro Malte, Premier, Ponto Com, Universitário, Harém, Planeta Band, Expresso 2222 e Via Folia durante os dias de festa no circuito Barra-Ondina.

adblock ativo