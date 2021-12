Camarotes começam a ser desmontados em circuitos

O movimento de desmontagem de camarotes e demais estruturas montadas para o Carnaval 2015 começou em ritmo lento nos circuitos da folia.

Nas imediações do circuito Osmar (Campo Grande), apenas os camarotes do Ilê Aiyê, das emissoras de televisão e as estruturas oficiais da prefeitura estavam sendo desarmados nesta quarta-feira, 18, à tarde.

Módulos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos permaneciam de pé, servindo de ponto de descanso para vendedores e transeuntes. O pouco movimento observado devia-se ao fluxo de agentes de limpeza.

O prazo para a desmontagem vai até o dia 27, conforme determina a Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom). E a pena para quem desobedecê-lo será de R$ 2.281,16 por dia de atraso.

Além disso, todas as empresas responsáveis terão que recuperar as áreas públicas que tenham sido danificadas por causa dessas estruturas.

Fim de festa

No circuito Dodô (Barra-Ondina), onde a festa durou até o final da manhã de desta quarta, com o arrastão, muitos caminhões retiravam os banheiros químicos instalados na orla marítima e vendedores ambulantes ainda se arrumavam para voltar para casa. Por volta das 16h30 de ontem, a sujeira ainda era grande no local.

Em todo o percurso da orla, apenas mobiliários, instrumentos musicais e fiações eram removidos. Circulando pela região, a equipe de A TARDE só verificou o início da desmontagem da estrutura de um camarote.

Nos dois circuitos, as barreiras de trânsito já haviam sido desfeitas pela tarde. Áreas como a ladeira da Montanha e as avenidas Oceânica e Centenário já estavam com fluxo normal.

Fiscalização



A Sucom informou que as ações do órgão resultaram em 480 notificações - para camarotes, praticáveis, balcões, trios, palcos, estabelecimentos sem licença ou com alvará vencido e instalação de publicidade irregular, dentre outros - e mais 70 autos de infração.

Fiscais interditaram três camarotes no circuito Dodô, por causa da chuva. Dois deles fizeram reparos e foram autorizados a voltar a funcionar, o terceiro permaneceu fechado até o fim do Carnaval. Um prédio usado irregularmente como camarote também foi interditado na Barra.

adblock ativo