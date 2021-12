Camarotes apostam na mistura de ritmos

Enquanto nas ruas a axé music reina absoluta nos trios elétricos durante o Carnaval, nos camarotes, a diversidade musical dá o tom da festa. Do sertanejo ao rock, do eletrônico ao arrocha, as festas privadas oferecem atrações para todos os gostos e públicos.

Nomes como Luan Santana, Wesley Safadão, Xande de Pilares, Péricles, Jorge & Mateus, dentre outros artistas, devem desembarcar na capital baiana nos próximos dias para fazer a festa dos foliões que preferem curtir a festa além da avenida.

Na programação dos maiores camarotes do circuito Dodô (Barra-Ondina) há espaço até para bandas como Titãs e astros da música eletrônica, os DJs, brasileiros ou internacionais [confira as atrações abaixo].

No camarote Cerveja & Cia, por exemplo, além de atrações como Harmonia do Samba, Psirico e Timbalada, o samba da banda Sorriso Maroto, o arrocha de Tayrone e o sertanejo de Daniel Vieira são o diferencial do line-up. O espaço, instalado no Centro Espanhol, vai contar com, pelo menos, dois shows a cada noite.

No Bar Brahma, a mistura de ritmos também foi a receita para atrair os foliões de quinta à terça -feira de Carnaval. Estão programados para se apresentar no palco do camarote as duplas sertanejas Pedro Paulo e Alex e Thaeme & Thiago, o sambista Xande de Pilares e o funkeiro MC Catra.

O camarote Skol Beats Spirit, situado no Centro Espanhol, vai recriar em sua tenda eletrônica a ambiência do Club Green Valley - localizado em Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina -, eleito o melhor Club do mundo. A festa será realizada na terça-feira, para encerrar o Carnaval.

Antes disso, na quinta-feira, o palco do Skol será invadido pela banda Aviões do Forró. "É a primeira vez que levamos o ritmo do forró ao camarote", revelou Guto Ulm da 2GB, que assina o Skol Beats Spirit. No sábado, é a vez da cantora Ju Moraes, com uma homenagem ao centenário do samba. E, no domingo, será a vez do axé percussivo da Timbalada.

Aviões do Forró vão estrear no Skol Beats Spirit (Foto: Divulgação)

Eletrônico

A música eletrônica também foi a aposta do camarote Expresso 2222, que funcionará na Barra. O espaço vai oferecer aos convidados duas atrações por noite, sendo um DJ residente local e um convidado nacional.

Capitaneado por Flora Gil, o camarote teve a programação escolhida a partir de uma parceria com o portal Glamurama.

"Este ano nós quisemos dar mais espaço para a música eletrônica, valorizando o que temos de melhor no cenário nacional e as melhores referências da Bahia no quesito. O folião pipoca continuará fazendo parte da nossa festa, pois teremos os sets de todos os DJs tocando pra rua também", contou Flora.Luana Almeida

