Camarote VillaMix traz mistura de ritmos para o Carnaval

Com uma grande diversidade musical, o Camarote VillaMix funcionará um dia a mais neste ano. Trazendo nomes como Jorge e Matheus, DJ Alok, Wesley Safadão e Bob Sinclar, o empreendimento abre de quinta à terça, no circuito DoDô (Barra-Ondina).

Além destes, Luan Santana, Matheus & Kauan, Gusttavo Lima, Dilsinho, Psirico, É o Tchan, Lincoln & Duas Medidas, Rafael Ramalho, Avine Vinny, Liu, Danne, Jefferson Moraes, Kevinho, Raí Saia Rodada, Thiago Brava, Selva, Jonas Esticado, Sevenn, Cléber & Cauan completam o time de atrações do Camarote.

No espaço, um dos destaques é a vista privilegiada do mirante, um dos mais cobiçados do circuito. O folião conta ainda com serviço de all inclusive comandado pelo buffet do Boi Preto, finger foods e bebidas. As comodidades incluem também SPA, salão de beleza e customização de abadás.

Durante os seis dias o camarote terá dois palcos as apresentações de Jorge & Mateus, que farão shows por dois dias, na quinta e sexta e Xand Avião que pela primeira vez também toca duas noites no Camarote, na quinta e na segunda.

