Camarote no circuito Barra-Ondina terá decoração baseada em hits do Carnaval

Localizado no circuito Barra-Ondina, o Camarote do Nana apresenta neste ano, uma novidade na estrutura. Trazendo o tema “Pra Sempre Carnaval”, os espaços serão decorados em homenagem a canções que já foram premiadas no carnaval de Salvador, como “We Are The Wolrd Of Carnaval”, “Flores”, “Vampiro”, “Colorir Papel” e “Santinha”.

Espaços recebeu decoração inspirado na música “We are the world of Carnaval”

Além da decoração personalizada, algumas das comodidades que o folião poderá aproveitar incluem acesso à praia particular, serviço All inclusive e Open Bar Premium, além de buffet com diversos tipos de comida. O cardápio também contará com cenografia inspirada no axé.

Se apresentam no espaço Léo Santana, Banda Eva, Devinho Novaes, Durval Lélys, Parangolé, Deny, Jammil, Psirico, Bell Marques, Afrodisíaco, Pipo e Rafa Marques e Ferrugem. O camarote funciona durante os seis dias da festa das 18h às 5h.

Espaço foi inspirado na música "Santinha" do cantor Léo Santana

