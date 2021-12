Camarote Harém terá Alavontê de Mortalha

Quem tem saudade das mortalhas no Carnaval pode aproveitar a festa promovida pelo grupo Alavontê nesta terça-feira, 21, no Camarote Harém. A fantasia para a festa foi desenhada por Pedrinho da Rocha, criador do abadá.

O Alavontê de Mortalha terá decoração temática e o grupo vai preparar um repertório especial para a festa, com sucessos autorais e da música baiana. Na lista terá "Oba", "Tô gostando de você" e "Lê Fulerê.

Os ingressos são vendidos por R$ 150,00 no Shopping Barra, Espaço Gourmet L1, e na Osklen do Salvador Shopping.

