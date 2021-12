Camarote gratuito da Barra anuncia 2º lote de ingressos

O camarote gratuito da Barra, a "Casa Skol",promovido pela própria cervejaria, confirmou que terá um segundo lote de ingressos. Os foliões interessados em garantir, antecipadamente, a presença no espaço poderão se inscrever a partir do dia 26 de janeiro.

O cadastro é realizado pelo site do Sympla. Após a inscrição, o folião receberá a confirmação por SMS e um e-mail com o voucher referente ao dia escolhido. O ingresso deve ser apresentado no ato da entrada, impresso ou digitalizado. Em caso de perda do voucher basta informar o nome completo ou CPF do responsável para acesso as demais informações no sistema.

Primeiro lote esgotado

Os primeiros acessos para o camarote gratuito foram liberados na tarde de terça-feira, 16. Em menos de 12 horas, todas as entradas foram esgotadas. Com expectativa de receber 1.500 pessoas por dia, a casa promete agitar o circuito no período pré-carnaval e durante os seis dias de folia.

O espaço terá uma área interna e outra externa, com visibilidade para a rua. Nesta última, espera-se receber cerca de 15 mil pessoas por noite.

Programação

A programação da Casa Skol terá início neste sábado, 20, com show de Alinne Rosa, na Varanda Redonda. No dia 27 de janeiro (sábado) quem comanda o agito é o cantor Dan Valente. Nestes dois dias, os shows estarão voltados exclusivamente para a rua.

A partir do dia 4 de fevereiro, o camarote funcionará totalmente aberto ao público. A ocasião contará com o show da banda ÀTTOOXXÁ.

Nos dias de Carnaval, a casa funcionará normalmente. Na quinta, 8, o espaço recebe o som afro baiano de Margareth Menezes. Na sexta, 9, será a vez do forró eletrônico de Márcia Fellipe. O sábado, 10, a animação ficará por conta das cantoras Larissa Luz, Karina Buhr e Pitty, à frente do projeto “Respeita as Mina”.

No domingo, 11, o rapper paulista Rael que vai levantar o folião pipoca. Já na segunda de Carnaval, dia 12, quem irá comandar o camarote é o funkeiro carioca Nego do Borel. A terça, 13, será com Felguk.

Segurança

Buscando garantir a segurança dos foliões durante a folia de momo, não será permitida a entrada de garrafas plásticas e de vidro, potes com tampas, latas, capacetes, cadeiras, guarda-chuvas, objetos pontiagudos, fogos de artifício, comidas, bastão de selfie, isopor, animais e armas brancas e de fogo.

