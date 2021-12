Camarote é montado sobre ciclovia na praça Orungan

No meio do caminho tinha um tapume. A paródia ao poema de Carlos Drummond de Andrade cabe bem aos ciclistas que transitam na ciclovia da avenida Oceânica, em Ondina. Há duas semanas, um camarote ocupa parte da faixa destinada à prática esportiva na praça Orungan, inaugurada no último dia 5 pela Prefeitura de Salvador.

O estudante de direito Henrique Dias, 22, que pratica ciclismo diariamente na região reclama da interdição. "Esperamos tanto pela inauguração do espaço. Agora esta empresa nos tira o direito de circular em área pública" disse.



A Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) informou, por meio de assessoria, que a área do camarote pertence à Aeronáutica e foi por ela licitada e autorizada. Ainda conforme o órgão, a superintendência apenas concedeu licença para a montagem da estrutura. A Aeronáutica informou, por meio da assessoria, que vai avaliar o caso e dará resposta nesta quinta-feira, 22.

Embargados

Seis camarotes no circuito Barra/ Ondina foram embargados pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), durante fiscalização do órgão.

Segundo Flávio Nunes, chefe do setor de Segurança e Saúde, as principais irregularidades encontradas foram a falta de equipamentos de segurança para os funcionários que trabalham em altura, ausência de treinamento e de exame admissional e ausência de formalização de trabalho.



Encontramos trabalhadores que atuam em alturas de 15 metros e não utilizam os equipamentos de segurança necessários. É uma infração gravíssima à vida destas pessoas", afirmou.



Nunes não quis revelar nomes, mas disse que camarotes patrocinados por grandes empresas estão incluídos. A montagem das estruturas embargadas só poderá ser retomada após regularização das infrações.

Para Nunes, a informalidade fere o direito do trabalhador. "Em caso de morte, a família ficará totalmente desamparada", alertou. A empresa é obrigada a estabelecer contrato formal, assinar a carteira e indicar no documento o período de trabalho. "Profissionais que tiverem esse direito negado, devem entrar com ação na Justiça", orienta.



Desde o início da ação da SRTE, no último dia 12, 16 camarotes já foram vistoriados. A fiscalização no Circuito Osmar (Avenida) será feita assim que a montagem for iniciada. A ação continua até a desmontagem das estruturas. Nunes lembra que as notificações foram reduzidas pela metade. "No mesmo período de 2014 fizemos 12 embargos. A redução deve-se à assinatura de um termo de compromisso entre a SRTE e os camarotes no ano passado", diz.

