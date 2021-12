Camarote é interditado na véspera de Carnaval

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) interditou nesta quarta-feira, 27, o camarote Rotas e Festas, localizado em Ondina. Segundo o órgão, o empreendimento não apresentou projeto de montagem da estrutura e não atendia às normas de segurança exigidas. A Sedur afirmou ainda que não irá conceder o licenciamento e que, sendo assim, o camarote não vai funcionar no Carnaval.

Eentre as irregularidades encontradas na vistoria estava a falta das saídas de emergência, acessibilidade e inadequação do cumprimento das normas da ABNT. De acordo com o titular da Sedur, Sérgio Guanabara, o responsável pelo camorote chegou a ser orientado a resolver as pendências junto ao órgão, mas não o fez.

No último dia 9, a estrutura já havia sido notificada por não atender a solicitação de licença. Já no dia 19 o camarote foi embargado e autuado por não atender a notificação. Dois dias após, a Sedur fez a interdição administrativa e notificou o responsável para efetuar a desmontagem de imediato. Porém, todas as ações fiscais foram ignoradas. A reportagem não conseguiu contato com os responsáveis pelo camarote.

