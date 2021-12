Camarote do Reino reabre após interdição

O Camarote do Reino, reabriu para a folia a partir das 18h deste domingo, 15, após ser interditado pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), por venda ilegal de cigarros e falta de sinalização sobre proibição do uso do produto dentro do espaço.

Segundo o coordenador da Codecon, Tiago Martins, não é intenção do órgão que o ambiente fique fechado. "A Codecon não tem interesse de manter o camarote fechado, porque causa transtorno para o consumidor. Eles poderiam ter colocado neste ontem [as placas]", disse ele, referindo-se ao comunicado que o Reino recebeu ontem à noite (neste sábado), após a fiscalização da Codecon ao local. Segundo Tiago, eles não encontraram as placas exigidas e ainda viram foliões fumando e uma banca de cigarros dentro do camarote. "Eles estavam incentivando o consumidor a praticar o ilícito", completou o coordenador.

Uma funcionária com o crachá oficial do espaço foi fotografada vendendo cigarros. Ação que não condizia com o comunicado entregue pelo Codecon aos camarotes, no dia 5 deste mês, onde, continha um código de defesa do consumidor. Entre os itens do comunicado, havia a proibição do uso e da venda de cigarros nos ambientes, além de termos de segurança e refrigeração de alimentos.

A assessoria do camarote, comunicou, em nota que "o Camarote do Reino reforça que cumpre todas as normas exigidas pelos órgãos reguladores. Além disso, mantém uma política de respeito aos foliões e a cidade de Salvador".

Mulher vendia cigarros, no local, com o crachá oficial do Reino (Divulgação | Codecon)

