Camarote do Nana inicia entrega de abadás nesta segunda

O Camarote do Nana inicia nesta segunda-feira (25) sua entrega de abadás. O espaço onde será realizado o serviço fica no estaciomaneto I1 do Shopping da Bahia e terá um horário especial:de segunda, 25, a sábado, 2,: das 12h às 20h e de domingo,3, a terça-feira, 5, das 10h às 18h.

O camarote terá uma camisa de cada cor para os seis dias de festa. Na quinta, será verde. Sexta, a cor será lilás. No sábado, vermelho, e no domingo, amarelo. Na segunda a escolhida é laranja e na terça é azul.

