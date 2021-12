Camarote do Nana divulga grade de atrações para o Carnaval

O camarote do Nana, que comemora 16 anos no Carnaval de Salvador 2018, divulgou a grade completa de atrações para a folia. Entre os dias 8 e 13 de fevereiro, passam pelo espaço artistas como Léo Santana, Nego do Borel, Maiara e Maraísa, Harmonia do Samba, Psirico e MC Kevinho, entre outros.

O camarote está instalado no cirtcuito Dodô (Barra-Ondina) e vai funcionar das 18h às 5h, nos seis dias de festa. Os foliões que decidirem curtir o Carnaval no camarote terão acesso à praia e contarão com serviço All Inclusive Premium.

Os valores variam de R$ 730 a R$ 1.090, e as camisas podem ser adquiridas no site da Central do Carnaval.

