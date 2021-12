Camarote Brahma justifica perda de 800 kg de alimentos

A produção do Camarote Bar Brahma esclareceu que os cerca de 800 kg de alimentos apreendidos pela Vigilância Sanitária estavam estragados por que a estrutura ficou sem energia por dois dias depois que foi interditado. De acordo com a Vigilância Sanitária, fiscais inutizaram peças de queijo e presunto, além de camarão, siri, olinhos diversos, pastéis, massas de acarajé e dentre outros perecíveis que foram encontrados no camarote e estavam deteriorados.

O espaço vip no Carnaval foi interditado após a estrutura ser prejudicada pela chuva e ventos no domingo, 15. A Central de Carnaval, que é responsável pelo camarote, explicou que a energia foi desligada após a interdição.

Em nota, a empresa também ressaltou que respeita "rigorosamente, todos os critérios de segurança alimentar".

