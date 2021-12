Caetano faz participação surpresa em homenagem a Moraes Moreira

O cantor e compositor Caetano Veloso fez uma aparição surpresa no tributo em homenagem aos 70 anos de Moraes Moreira, intitulado '70 Carnavais', nesta segunda-feira, 12, no Pelourinho. Estiveram presentes também no evento, Alexandre Leão, Moreno Veloso e Davi Moraes.

Cantando juntos pela primeira vez, os artistas apresentaram um repertório com clássicos dos antigos carnavais como 'Zanzibar', 'Chão da Praça' e 'Lá vem o Brasil Descendo a Ladeira'.

Já Caetano surpreendeu cantando 'A Filha da Chiquita Bacana' e 'Chame Gente' com os anfitriões.

