Cadastro para fretamento no Carnaval termina dia 28

O cadastro dos permissionários dos transportes escolar e turístico que desejam atuar no serviço de fretamento durante o Carnaval de Salvador 2016 termina nesta quinta-feira, 28. Com a credencial, será possível circular no entorno da folia em horários restritos.

Só podem participar os adimplentes com os alvarás de circulação e que necessitem acessar as zonas bloqueadas no entorno do circuito.

Depois de solicitar a credencial no site, é necessário anotar o número do protocolo e acompanhar o status de liberação. Após análise e aprovação, um boleto será enviado por e-mail, no valor de R$ 36 por veículo.

As credenciais, liberadas depois de confirmado o pagamento, serão entregues na Coordenadoria de Taxi e Transportes Especiais (sede da Transalvador, no Vale dos Barris), mediante apresentação do crachá do condutor, alvará atualizado e Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. A data estabelecida será enviada por e-mail.

