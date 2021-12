Cadastramento de ambulantes para o Carnaval começa nesta segunda

O cadastramento de ambulantes e permissionários de food trucks para o Carnaval de Salvador começa a partir das 10h desta segunda-feira, 22. São ofertadas 2 mil vagas no sistema. O procedimento deve ser realizado no site do Sistema de Cadastramento de Ambulantes até as 17h desta terça, 23, ou enquanto houver disponibilidade.

Já os barraqueiros, baianas de acarajé, permissionários de bancas de chapa, carros de gelo e de compra de recicláveis (latinha) devem se licenciar presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em Pirajá. O acesso se dá pela avenida Cardeal Brandão Vilela, na antiga Vega, e estará disponível das 9h às 13h, exclusivamente no dia 29 deste mês.

Retirada dos kits

Munidos de documentos pessoais e o DAM pago, os ambulantes deverão fazer a retirada do kit após o cadastro. Os licenciados para o Circuito Osmar (Campo Grande) receberão os equipamentos no Instituto Cultural Brasil Alemanha (ICBA), que fica na rua Reitor Miguel Calmon (entrada pela avenida Contorno), de 4 a 7 de fevereiro, das 9h às 17h.

Já os cadastrados no Circuito Dodô (Barra-Ondina) deverão retirar os kits na rua Baependi, em Ondina, de 3 a 6 de fevereiro, das 9h às 17h.

