Cadastramento de ambulantes para o Carnaval começa nesta segunda

Começa nesta segunda-feira, 18, e segue até esta terça, 19, o licenciamento de ambulantes que desejam trabalhar no Carnaval. São oferecidas duas mil vagas, sendo que metade está disponível para cadastro por meio do Sistema de Cadastramento de Ambulantes, a partir das 10h. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), os demais interessados terão que realizar o procedimento de forma presencial, na sede do órgão, na avenida Dom Avelar Brandão Vilela, na Mata Escura.

Nesta manhã, centenas de trabalhadores já se organizam em uma extensa fila na Semop, à espera do início do credenciamento.

Quem deseja trabalhar com food trucks deve tem apenas a opção presencial para se cadastrar. Já os comerciantes de rua que pretendem atuar no Circuito Batatinha (Centro Histórico) só podem se cadastrar pela internet, no site da Semop.

A permissão de barraqueiros, baianas de acarajé, carros de gelo e de compra de recicláveis devem solicitar o licenciamento de forma presencial, das 9h às 13h, no dia 25 deste mês.

Curso de capacitação

Os licenciados deverão participar de um curso, no dia 22 deste mês. A aula será realizada pelo Sebrae-BA, em parceria com a Semop, que irá validar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), para que os ambulantes consigam retirar o kit com o patrocinador.

O curso terá entre os temas o cuidado com a imagem pessoal, técnicas de venda e melhorias na recepção e também na qualidade do atendimento prestado aos foliões.

Com 1h30 de duração, a aula irá ocorrer na Arena Fonte Nova e será dividida em quatro horários: 8h, 10h, 14h e 16h.

Data para entrega de kits

Os que possuírem licenciamento para o Circuito Osmar (Campo Grande) vão receber os equipamentos, de 24 a 25 de fevereiro, no Instituto Cultural Brasil Alemana (ICBA), das 9h às 17h.

Já os licenciados no Circuito Dodô (Barra-Ondina), poderão retirar os kits entre 23 e 25 de fevereiro, das 9h às 17h, na rua Baependi, nº 8, Ondina.

Na entrega dos equipamentos, a patrocinadora oficial, a Ambev, irá promover uma capacitação aos licenciados.

Restrições

De acordo com a Semop, as bebidas devem ser servidas em pratos, copos e talheres descartáveis, sendo proibido o uso de vidros, alumínio e louças. Também não é permitida a produção e comercialização de churrasco no espeto (de qualquer material). Os ambulantes não podem comercializar em carros-de-mão, churrasqueiras e venda de bebidas feitas de forma artesanal, a fiscalização poderá apreender o material de forma imediata.

É também proibida a instalação de equipamento não licenciado, como barracas de camping, lonas, placas, tenda e também mercadorias em via pública sem autorização.

Pessoas com idade inferior a 16 anos não podem trabalhar, assim como a presença de crianças acompanhando pais ou parentes em locais de trabalho licenciados pela Semop, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os ambulantes devem instalar os equipamentos no dia 26 de fevereiro, a partir 17h, e a desmontagem no dia 6 de março, até às 10h.

